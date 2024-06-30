«السياحة» تستطلع رأي الفنادق في المشاركة بأحد معرضي مدينة جوانزو الصينية

تدرس هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، المشاركة في أي من المعرضين المنعقدين بمدينة جوانزو الصينية، وهما معرض 2024 CITIE المقام خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2024، ومعرض 2025 GITF المقام خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2025.

المشاركة بمعرض واحد فقط

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، إن هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار قررت، نظرا لأن المعرضين مقامان فى مدينة واحدة وهي مدينة جوانزو الصينية فإنها ستشارك بمعرض واحد فقط، لافتا إلى أن قرار المشاركة بأي من المعرضين سيتوقف على عدد الراغبين فى المشاركة فى كل معرض.

آخر موعد لإعلان المشاركة بأي من المعرضين

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه فى حال رغبة أى من الفنادق فى المشاركة في أي من المعرضين فعليها إرسال ذلك عبر البريد الإلكترونى للغرفة وذلك فى موعد أقصاه 4 يوليو 2024، مشددا على ضرورة توضيح اسم المعرض الذى ترغب الفنادق فى المشاركة به.