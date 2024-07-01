أفلام عيد الأضحى تحقق 5.8 مليون جنيه إيرادات بدور العرض خلال 24 ساعة

تواصل أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر خلال أسبوعها الثالث في دور العرض، ووصل إجمالي إيراداتها عن أمس الأحد 5 ملايين 822 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم ولاد رزق 3 بطولة الفنان أحمد عز وإخراج طارق العريان قائمة الإيرادات، محققا 3 ملايين و830 ألف جنيه، لتقترب إجمالي إيرادات من تخطى حاجز الـ200 مليون جنيه في السينمات المصرية، بفارق كبير عن فيلم المركز الثاني اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وإخراج شريف عرفة، والذي حقق مليون و39 ألف جنيه.

أهل الكهف يتذيل قائمة الإيرادات بـ336 ألف جنيه

وفي المركز الثالث جاء فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 615 ألف جنيه، أما المركز الرابع والأخير كان من نصيب فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي وإخراج عمر عرفة، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 336 ألف جنيه.