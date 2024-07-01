«السياحة»: تقرير دولي يؤكد تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر

تلقت وزارة السياحة والآثار تقريرًا مفصلًا من شركة Reviewpro أحد أكبر الشركات الدولية المتخصصة، عن تقييمات زائري المقصد السياحي المصري للخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية، وفقًا لتجاربهم خلال زيارتهم إلى مصر في الربع الأول من العام الجاري، والتي قاموا بتدوينها على أهم وأكبر منصات السفر والسياحة الإلكترونية منها (Tripadvisor – Google - Booking – Holidaycheck – Tophotels).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى اليوم، أنّ هذا التقييم يؤكد الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية به، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي يجري العمل على تنفيذها منذ نوفمبر 2022.

وأشارت إلى أن التقرير استعرض وحلل تقييمات الزائرين للمنشآت الفندقية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والإسكندرية والخدمات المقدمة بها، إذ تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية مما يؤكد على التحسن الملحوظ في مستوى الخدمات السياحية المقدمة.

التقرير يبرز نقاط القوة في المقصد السياحي المصري

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن أهمية التقرير، الذي أبرز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي ورد بشأنها بعض الملاحظات من السائحين، بما يسهم في العمل على تحسين تجربة السائح في مصر، وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، مؤكدة أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون غيره.

السياحة خصصت خطا ساخنا لتلقى شكاوى السياح

وأوضحت نائب وزير السياحة، أن ذلك يأتي أيضًا اتساقًا مع ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654)، من شكاوى ومقترحات من زائري وسائحي المقصد السياحي المصري في إطار حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أوضح محمد أيوب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وفقًا لهذا التقرير حصلت المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية طبقًا للمعيار العالمي Global Review Index (GRI) الخاص بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة طبقًا لآراء الزائرين، على نسبة 85.1% بنسبة تحسن قدرها 1.1% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أنّ التقرير يشمل تقييم لجودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية ومستوى أداء العاملين بها وطريقة تواصلهم بشكل مهني محترف مع النزلاء، فضلاً عن التجربة المتميزة التي يحصل عليها النزيل واستمتاعه خلال فترة إقامته وتوافر الخدمات الترفيهية بها.