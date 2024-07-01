إعادة افتتاح أول فندق سياحي في محافظة قنا بعد إحلاله وتجديده

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول فندق سياحي بالمحافظة بعد إحلاله وتجديده، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، والنائب محمد أحمد الجبلاو عضوا مجلس النواب.

إحلال وتجديد الفندق

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أنه تم إحلال وتجديد الفندق وفقا لأحدث مستوى لتقديم خدمة فندقية وترفيهية متميزة تليق بمحافظة قنا، خاصة أنه يتمتع بموقع استراتيجي على ضفاف النيل، ومن ثم يعد إضافة حقيقيه للقطاع القطاع الفندقي والسياحي وملاذ ترفيهى لأبناء المحافظة، وضيوفها.

ولفت إلى أن الفندق يعتبر أول فندق سياحي بمحافظة قنا، وتم طرحه للقطاع الخاص للاستفادة من أصول المحافظة بالشكل الأمثل بهدف تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية التي تتبنها الدولة والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعى جاهدة لجذب و تحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات، لتحقيق خطة الدولة التنموية بالإضافة إلى توظيف الأيادي العاملة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بجميع القطاعات، سوء سياحيه أو تجارية او صناعية.