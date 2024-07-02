ليلى علوي وهشام ماجد ومنة شلبي.. فنانون ينتظرهم الجمهور في صيف 2024

تستعد دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة لاستقبال مجموعة جديدة من الأفلام التي تخلق حالة انتعاشة في شباك التذاكر، إلى جانب الأفلام المعروضة في السينما خلال موسم عيد الأضحى، ومن الأفلام المقرر طرحها خلال يوليو الجاري، «جوازة توكسيك» للمخرج محمود كريم، وذلك بعد ما حددت الشركة المنتجة يوم 3 يوليو لطرح الفيلم في السينما.

فيلم «جوازة توكسيك»

يعتبر فيلم «جوازة توكسيك» هو التجربة الثالثة على التوالي التي تجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد النجاح الذي حققاه معًا في «ماما حامل» و«شوجر دادي»، ويجمع الفيلم في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس بالإضافة إلى هيدي كرم.

انتهاء تصوير «إكس مراتي»

وانتهى المخرج معتز التوني من تصوير فيلم «إكس مراتي» ليكون جاهزًا للعرض في السينما خلال موسم صيف 2024، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته مجموعة بارزة من النجوم بينهم هشام ماجد ومحمد ممدوح، إضافة إلى أمينة خليل.

«الهوى سلطان» يجمع منة شلبي وأحمد داود

وانتهت المخرجة هبة يسري من تصوير مشاهد فيلم «الهوى سلطان»، الذي يجمع في بطولته كلا من منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي وسوسن بدر، ومن المنتظر طرحه في السينما خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما كشفه أحمد داود عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ نشر مجموعة صور من كواليس الفيلم معلقًا: «فيلم الهوى سلطان.. قريبًا بجميع دور العرض».