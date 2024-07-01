قيادي بـ«مستقبل وطن»: نطالب الحكومة المرتقبة بإنهاء قانون المحليات

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أمين قطاع الأعمال في سوهاج، إن الحكومة المرتقبة ستتولى المسؤولية في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تشهدها البلاد، ما يتطلب جهودًا غير عادية ورؤى مختلفة في إدارة زمام الأمور، والتعامل مع الأزمات الراهنة لإنهائها لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

التخفيف من معاناة المواطنين

وأشار «عبد الغني» في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال برامج قوية وواضحة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

توطين الصناعة

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة قيام الحكومة المرتقبة بدعم جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي وتنفذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، بتوفير حياة كريمة في إطار مشروع بناء الإنسان، والعمل على توفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.

وطالب بضرورة إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية، وكذلك العمل إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب سرعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، بما تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.