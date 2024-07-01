مستثمرو السياحة: فنادق الغردقة تسجل إشغالا بنسبة 75% خلال النصف الثاني من يونيو

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب إشغال فنادق الغردقة خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري بلغت نحو 75%.

وأشار «فلا» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في مثل هذه الفترة من العام، موضحًا أن غالبية الحركة السياحية الوافدة إلى مدن البحر الأحمر تأتي من دول أوروبا الشرقية مثل بولندا، صربيا، التشيك، والمجر، بالإضافة إلى ألمانيا، موضحًا أن فرنسا كانت من أكثر الدول إرسالًا للسياح إلى الغردقة، خلال الشهر الماضي.

الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا

وأضاف أنه بالرغم من أزمة إفلاس أكبر شركة ألمانية مصدرة للسياح إلى مصر مؤخرًا، إلا أن الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى المقصد السياحي المصري لم تتأثر بشكل كبير، حيث تحول السياح الألمان إلى شركات سياحة ألمانية أخرى لديها رحلات جوية مستمرة إلى مصر.

الموسم السياحي الصيفي

واختتم عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، بالإشارة إلى أن هناك زيادة في حجوزات سياح دول أوروبا الشرقية الوافدين إلى مصر، خلال فصل الصيف الجاري، لافتًا إلى أن هذه الأعداد ستصل إلى ذروتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024.