توقعات سعر الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة.. هل يتأثر بخفض الفائدة؟

استقر الذهب عالميًا عند مستوى 2325 دولارًا للأونصة، اليوم الاثنين، مع استمرار المستثمرين في تقييم بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

وتباطأ المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل سنوي له منذ عام 2021، يوم الجمعة الماضي، مما زاد الآمال في أن يتماشى نمو الأسعار مع الوتيرة المستهدفة، ويدعم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة مرتين من قبل البنك المركزي هذا العام.

أسعار الذهب عالميًا

كما دعمت توقعات انخفاض أسعار الفائدة في أماكن أخرى السبائك، مع التخفيضات المتوقعة من قبل بنك إنجلترا بعد الانتخابات في المملكة المتحدة، والتخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الشعب الصيني لدعم جهود التحفيز الاقتصادي، حسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

وسيتركز اهتمام المستثمرين الآن على تقرير الوظائف الأمريكية، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره هذا الأسبوع، للحصول على توضيح بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

وفي مكان آخر، شهدت الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب، طلبًا ماديًا باهتًا على الذهب الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الأسعار.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 في مايو 2024.

وارتفع سعر الذهب 264.48 دولارًا للأوقية، أو 12.82% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 2430.84 دولار خلال 12 شهرًا.