الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الإخوة الأقباط بعيدهم المجيد، وتمنت دوام الخير والاستقرار لمصر، بمناسبة حلول عيد القيامة، وجاء ذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك».

عيد القيامة المجيد

وفي سياق متصل، صلى البابا تواضروس الثاني، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما شهدت الكاتدرائية حضور كبير من أبناء الكنيسة الذين ملأوا صحن الكنيسة الكبرى بالكتدرائية، كما حيا أبناء الكنيسة البابا لدى دخول موكبه إلى الكنيسة، وكذلك أثناء دورة القيامة.

وهنأ البابا في بداية العظة بالقداس الكنائس والإيبارشيات خارج مصر في كل قارات العالم ومصر والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكافة أبناء الكنيسة في مصر وبلاد المهجر بعيد القيامة، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته بالعيد، مشيرًا إلى أنّ العيد القيامة نتلامس مع قوة محبة المسيح لنا جميعا، وأن القوة تتعدد أنواعها، موضحًا أنّ أعظم قوة عند الإنسان هي قوة الغفران.