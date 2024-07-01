الكنائس تعلن عن ملتقيات للتوظيف وفرص عمل.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني، عن حاجتها لـ«شيف» للعمل في القاهرة يكون ذو خبرة في المجال على أن يكون التسجيل في الوظيفة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الإنترنت.

شروط الوظيفة

أوضحت الهيئة أن العمل سوف يكون في القاهرة، على أن تكون خبرة المتقدم خمس سنوات في مجال الطبخ بأنواعه، موضحة تفاصيل الوظيفة وهي خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في مجال إنتاج جميع الوجبات الغربية والشرقية، الالتزام بجميع معايير الأمن والسلامة المهنية في جميع مراحل الإنتاج، مهارة إعداد قوائم طعام مختلفة، مسؤول عن متابعة والإشراف جميع مراحل إعداد الطعام، الإشراف على تقديم الوجبات بأعلى مستوى من الجودة، مسؤول عن مراقبة ومتابعة تواريخ صلاحية خامات الإنتاج والتأكد من سلامة التخزين.

مميزات الوظيفة

وأشارت عضو التحالف إلى أن مميزات الوظيفية هي راتب شهري مع زيادة سنوية وفق نظام تقييم الأدا، مساهمة في قيمة المواصلات من موقع السكن لمقر العمل، راتب شهر منحة سنوية طبقا لنظام تقييم الأداء، تأمين صحي، تأمين طبي خاص، تأمين على الحياة، وتأمين اجتماعي على من يريد التسجيل عبر هذا الرابط.

فيما أعلنت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس عن حاجتها لتعيين محام بإدارة الأصول العقارية بالديوان البطريركي بالإسكندرية على أن تتوفر فيه شروط الآتية: حاصل على ليسانس حقوق، يفضل السن من 27 إلى 35، خبرة في دعاوى المدني والمساكن، إتقان العمل على برنامج الأكسيل، وقد أتاحت إيميل للتسجيل عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الألكتروني الآتي hr@copalex.org مع كتابة كود في subject E - mail COP_LW_24.