‎مسابقة التربية والتعليم.. اعرف التفاصيل والوظائف المطلوبة

تُعد مسابقة وزارة التربية والتعليم واحدة من أبرز المسابقات ضمن أولويات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حيث جارٍ العمل من قبل الجهاز على استكمال احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم في عدد من الوظائف المطلوبة لسد العجز الموجود في مدارس التربية والتعليم.

الوظائف المطلوبة

وأشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن من الوظائف المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم وظيفة معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل للصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلة الابتدائية، أيضا طلب عدد من الوظائف لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

تفاصيل مسابقة التعليم

جدير بالذكر أنه سيتم نشر كل تفاصيل المسابقة بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهاز، والأعداد المقرر طرح المسابقة لها تتراوح من 15 إلى 20 ألف معلم مساعد، من المقرر تعيينهم وربطهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 في شهر يوليو 2024، ويُتاح التقديم في المسابقة لخريجي كليات التربية عام وأساسي والآداب وتربية طفولة ودار علوم وغيرها من التخصصات، ومن المقرر إعلان التفاصيل والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم على المسابقة خلال الفترة الحالية.