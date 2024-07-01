تفاصيل الحصول على قرض بضمان «الشهادات» من بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية برامج متنوعة من التمويل، بينهم بضمان الشهادات والودائع وصندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني، وذلك على فترة سداد طويلة تصل إلى 12 سنة.

قرض بضمان الأرصدة الدائنة

بحسب جدول برامج التمويل من بنك الإسكندرية لشهر يوليو 2024 على الموقع الرسمي للبنك، تكون أسعار الفائدة على القروض بضمان الأرصدة الدائنة تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

ويتيح بنك الإسكندرية إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الضمان، وفيما يلي أبرز المعلومات عن القرض.

تمويل بضمان الشهادات والودائع

- مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات.

- تصل قيمة التمويل 95% من قيمة الشهادة أو الوديعة.

- دوريات السداد تكون «شهرية، وربع ونصف سنوية، وسنوية».

تمويل بضمان صندوق الاستثمار الثاني.

- مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

- قيمة التمويل 90% من قيمة الضمان.

- دوريات سداد شهريًا.

الشروط والمستندات للحصول على التمويل

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.