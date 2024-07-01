يتضمَّن 4 مهرجانات.. «العلمين» يُعلن مفاجآت عديدة بدورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي يقام حاليًا بمدينة العلمين، عن عدد من المفاجآت والفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبدالوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان، سيتضمَّن 4 مهرجانات وهي «مهرجان نبته»، و«مهرجان الترفيه»، و«مهرجان الرياضة»، و«مهرجان الطعام»، و«مهرجان الموسيقى والمسرح».

ووصل إلى المؤتمر الخاص بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان العلمين، منذ قليل، عدد من قيادات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على رأسهم الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة.

كما وصل جمال صلاح، الرئيس التنفيذي لـ pod، والإعلامية منى عبدالوهاب، المتحدث الرسمي باسم المهرجان في دورته الثانية، وأيضًا حضر الفنان أحمد أمين.