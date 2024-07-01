أحزاب سياسية تشيد بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم غزة

أشادت عدة أحزاب سياسية بقرار إدارة مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، بتخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، بحسب ما أظهرت الملصقات الدعائية للمهرجان.

تخصيص 60% من الأرباح لدعم غزة

وثمن حزب الحرية المصري، إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، مؤكدا أن هذا الموقف يؤكد اهتمام جميع الفئات المجتمعية بما يحدث في غزة، ومحاولة إيصال دعمهم للشعب الفلسطيني بجميع اللغات وفي جميع المناسبات.

الشركة المتحدة تقوم بدورها تجاه القضية

وقال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة تقوم بدورها تجاه القضية من جميع الجهات، سواء في التغطية الإعلامية ومحاولات نشر وفضح جرائم الجيش الإسرائيلي، أو من خلال التبرع عبر المناسبات المختلفة التي تكون تحت رعايتها.

وأكد أن مصر تسعى بكل الطرق إلى الوصول إلى حلول لإيقاف إطلاق النار وحل الأزمة بشكل نهائي، خاصة أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير وراح ضحيتها العديد من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، وأثرت على المنطقة بشكل كامل.

كما ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، مؤكدا أن قرار الشركة كان متوقعًا ومتماشيًا مع كل ما تقوم به من خدمات وطنية واجتماعية، وانطلاقا من دورها الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين الحبيبة.

الشركة المتحدة تعمل في إطار وطني وإنساني

وقال «أبو العطا»، في بيانه، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل في إطار وطني وإنساني واضح لتقدم نموذجًا متكاملا، موضحا أن هذا القرار الصائب وما تقدمه من أدوار اجتماعية متعددة يؤكد إيمان الشركة بالمشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية والوطنية بمختلف أشكال الإعلام، وفي هذه المرة من خلال أهم مهرجانات العالم العربي والشرق الأوسط مهرجان العلمين الذي نفتخر به.