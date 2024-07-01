«غزة في القلب».. إشادات واسعة بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

حدث ضخم تشهده مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية بنورث سكوير، والذي سيشهد العديد من الأنشطة الترفيهية، التي تحولت إلى عمل قومي وعربي عبر تخصيص نسبة كبيرة من الأرباح لصالح فلسطين.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في دورته الثانية لصالح أهالي غزة، من خلال «بانر» حَمل شعار المهرجان وهو «العالم علمين» مزينًا بعلمي مصر وفلسطين، ومن أسفله جملة «تم تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين» باللغتين العربية والإنجليزية.

ولاقت هذه المبادرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إشادة واسعة من مصريين كثيرين، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية؛ إذ عبروا عن تقديرهم لهذه المساهمة، وكل ما تقوم به الدولة المصرية بكامل مؤسساتها لدعم أهالي غزة في ظل ما يتعرضوا له من جرائم حرب على أيدي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

إشادات واسعة بالمبادرة

وعبَر كثيرون عن تقديرهم لهذه اللافتة الجميلة والطيبة، والمبادِرة بتخصيص أكثر من نصف الأرباح لصالح أهالي فلسطين، مؤكدين أنها تمنح أهالي غزة دعمًا ماديًا ونفسيًا في ظل ما يتكبدوه من معاناة وألم، من خلال توصيل رسالة قوية مفادها «أنتم في قلوبنا وعقولنا باستمرار».

«أرباح مهرجان العلمين بتتوزع صح»

وقالت سارة عز، فتاة عشرينية، خلال حديثها لـ«الوطن»: «أنا شايفة أن أرباح مهرجان العلمين بتتوزع صح، منها جزء بيساعد في حل أزمات موجودة في بلدنا، وكمان جزء كبير منها يتخطى النصف بيساههم في حل أزمات العالم العربي واللي أكبرهها وأهمها معاناة أهل غزة على أيدي جيش الاحتلال.. مصر قدمت وبتقدم كتير لأهلنا في غزة، المساعدات الإنسانية بتوصل هناك من وقت الأزمة، ودلوقتي الحمد لله بنخصص جزء من أرباح الأنشطة والفعاليات الي بنعملها.. ربنا يرحم أهلنا في غزة ويسندهم وينصرهم ويحمي مصر وتكون كبيرة دايمًا».

أما إيمي أباظة فعبرت عن تقديرها بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح أهالي فلسطين، قائلة: «بنحاول نعيش، ولكن في نفس الوقت مش ناسيين أبدًا أخواتنا بكل اللي نقدر عليه، حتى برضوا في المهرجانات مخصصين ليهم أكتر من 50% دعما ليهم، ودي حاجة بسيطة بنقدمها علشان نعرفهم أنهم في قلوبنا ومش ناسيينهم».

عفاف حسن أبو زهرة قالت أيضًا: «دايمًا مصر بتلعب دور كبير في المنطقة العربية بل والعالم كله.. في بداية جائحة كورونا كنا أول دولة بعتت مساعدات للصين، ودلوقتي بنقوم بدورنا تجاه أخواتنا في غزة على قد ما نقدر.. ربنا يحمي مصر وتفضل كبيرة دايمًا ويحمي أخواتنا في غزة وينصرهم».

إيمان إبراهيم، فتاة عشرينية أشادت بمبادرة القائمين على تنظيم مهرجان العلمين وتخصيص جزءًا كبيرًا من الأرباح لصالح أهالي غزة، قائلة: «شيء عظيم جدًا أننا نوفر جزء من الأرباح ندعم به أخواتنا في غزة ونوفر لهم غذاء وعلاج».

أما جيهان عوض فقالت: «فكرة كويسة جدًا وتحديدًا أنها هتخفف عنهم في ظل الظروف اللي بيمروا بيها، ومنها كمان يحسوا أن في دعم مادي ومعنوي ليهم وأننا فاكرينهم».

مهرجان العلمين في نسخته الثانية

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية سيقام في نورث سكوير، خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، وسيتضمن مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية.