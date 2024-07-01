مصاريف الدراسة في المدارس الحكومية لمختلف المراحل 2024-2025

حددت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات مصاريف الدراسة في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، سواء لمراحل رياض الأطفال أو الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

مصاريف الدراسة في المدارس الحكومية بالمحافظات

يستعرض التقرير أبرز مصاريف الدراسة لمختلف الفئات والمراحل التعليمية في المدارس الحكومية بالمحافظات، كالآتي:

- مصاريف رياض الأطفال للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

- مصاريف الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

- مصاريف الصف الثاني الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

- مصاريف الصف الثالث الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

- مصاريف الصف الرابع الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

- مصاريف الصف الخامس الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

- مصاريف الصف السادس الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.

مصاريف المرحلة الإعدادية للمدارس الحكومية 2024-2025

- مصاريف الصف الأول الإعدادي للمدارس الحكومية 2024-2025: 212 جنيها.

- مصاريف الصف الثاني الإعدادي للمدارس الحكومية 2024-2025: 212 جنيها.

- مصاريف الصف الثالث الإعدادي للمدارس الحكومية 2024-2025: 212 جنيها.

- مصاريف المرحلة الثانوية للمدارس الحكومية 2024-2025

- مصاريف الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية 2024-2025: 527 جنيها.

- مصاريف الصف الثاني الثانوي للمدارس الحكومية 2024-2025: 527 جنيها.

- مصاريف الصف الثالث الثانوي للمدارس الحكومية 2024-2025: 527 جنيها.

مصاريف التعليم الفني 2024-2025

- مصاريف الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكل أنواعه للمدارس الحكومية 2024-2025: 205 جنيهات.

حالات الإعفاء من المصاريف في المدارس بالمحافظات

حددت وزارة التعليم الفئات التي لديها إعفاء من دفع المصاريف، ومن ضمنها:

- الطلاب الأيتام ويتم تقديم صورة شهادة وفاة الأب، وإقرار الوصايا على الطالب للأم.

- أطفال الأم المطلقة، يتم تقديم صورة قسيمة الطلاق والولاية التعليمية من المحكمة.

- أبناء تكافل وكرامة، يتم إحضار خطاب من الشئون الاجتماعية، يفيد باستحقاق الأب أو الأم لتكافل وكرامة، عليه ختم الشعار وصورة فيزا الصرف.

- أبناء المعاقين يتم إحضار صورة من كارت الخدمات المتكاملة للأب أو الأم.

- أبناء العاملين بالتربية والتعليم، يتم إحضار خطاب يفيد بأن الأب أو الأم على رأس العمل، ومثبت به اسم الطالب ورقمه القومي.

- الطلاب أصحاب البحوث الاجتماعية، يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير مدرسة أحمد لطفى لعمل بحث اجتماعي لتجديد البحث.