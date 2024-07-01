مصاريف الدراسة في المدارس الحكومية لمختلف المراحل 2024-2025
كتب:
آية حسنين
10:33 م | الإثنين 01 يوليو 2024
الدراسة
حددت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات مصاريف الدراسة في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، سواء لمراحل رياض الأطفال أو الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.
مصاريف الدراسة في المدارس الحكومية بالمحافظات
يستعرض التقرير أبرز مصاريف الدراسة لمختلف الفئات والمراحل التعليمية في المدارس الحكومية بالمحافظات، كالآتي:
- مصاريف رياض الأطفال للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
- مصاريف الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
- مصاريف الصف الثاني الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
- مصاريف الصف الثالث الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
- مصاريف الصف الرابع الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
- مصاريف الصف الخامس الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
- مصاريف الصف السادس الابتدائي للمدارس الحكومية 2024-2025: 312 جنيها.
مصاريف المرحلة الإعدادية للمدارس الحكومية 2024-2025
- مصاريف الصف الأول الإعدادي للمدارس الحكومية 2024-2025: 212 جنيها.
- مصاريف الصف الثاني الإعدادي للمدارس الحكومية 2024-2025: 212 جنيها.
- مصاريف الصف الثالث الإعدادي للمدارس الحكومية 2024-2025: 212 جنيها.
- مصاريف المرحلة الثانوية للمدارس الحكومية 2024-2025
- مصاريف الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية 2024-2025: 527 جنيها.
- مصاريف الصف الثاني الثانوي للمدارس الحكومية 2024-2025: 527 جنيها.
- مصاريف الصف الثالث الثانوي للمدارس الحكومية 2024-2025: 527 جنيها.
مصاريف التعليم الفني 2024-2025
- مصاريف الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكل أنواعه للمدارس الحكومية 2024-2025: 205 جنيهات.
حالات الإعفاء من المصاريف في المدارس بالمحافظات
حددت وزارة التعليم الفئات التي لديها إعفاء من دفع المصاريف، ومن ضمنها:
- الطلاب الأيتام ويتم تقديم صورة شهادة وفاة الأب، وإقرار الوصايا على الطالب للأم.
- أطفال الأم المطلقة، يتم تقديم صورة قسيمة الطلاق والولاية التعليمية من المحكمة.
- أبناء تكافل وكرامة، يتم إحضار خطاب من الشئون الاجتماعية، يفيد باستحقاق الأب أو الأم لتكافل وكرامة، عليه ختم الشعار وصورة فيزا الصرف.
- أبناء المعاقين يتم إحضار صورة من كارت الخدمات المتكاملة للأب أو الأم.
- أبناء العاملين بالتربية والتعليم، يتم إحضار خطاب يفيد بأن الأب أو الأم على رأس العمل، ومثبت به اسم الطالب ورقمه القومي.
- الطلاب أصحاب البحوث الاجتماعية، يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير مدرسة أحمد لطفى لعمل بحث اجتماعي لتجديد البحث.