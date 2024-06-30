تعرف على أماكن مدارس we.. مدة الدراسة 3 سنوات
كتب:
إلهام الكردوسي
10:38 ص | الأحد 30 يونيو 2024
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تتوفر مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في العديد من محافظات الجمهورية، إذ تستقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، على أن تكون مدة الدراسة 3 سنوات، يحصل بعدها الخريج على شهادة أكاديمية مطابقة للمعايير الدولية، وتأتي تلك المدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.
مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية:
وتستعرض «الوطن»، أماكن المدارس مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية كما يلي
1- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية.
2- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة.
3- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط.
3-مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا.
4- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء.
5- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة السويس.
6- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الدقهلية- المنصورة.
7- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة المنيا.
8- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الإسكندرية.
9- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الوادي الجديد.
10- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الجيزة- الشيخ زايد.
11- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القاهرة- مدينة نصر.
12- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة كفر الشيخ.
13- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الغربية.
14- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الإسماعيلية.
15- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد.
16- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الشرقية.
17- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة دمياط.
18- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة سوهاج.