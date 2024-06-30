تعرف على أماكن مدارس we.. مدة الدراسة 3 سنوات

تتوفر مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في العديد من محافظات الجمهورية، إذ تستقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، على أن تكون مدة الدراسة 3 سنوات، يحصل بعدها الخريج على شهادة أكاديمية مطابقة للمعايير الدولية، وتأتي تلك المدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية:

وتستعرض «الوطن»، أماكن المدارس مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية كما يلي

1- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية.

2- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة.

3- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط.

3-مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا.

4- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء.

5- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة السويس.

6- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الدقهلية- المنصورة.

7- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة المنيا.

8- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الإسكندرية.

9- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الوادي الجديد.

10- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الجيزة- الشيخ زايد.

11- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القاهرة- مدينة نصر.

12- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة كفر الشيخ.

13- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الغربية.

14- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الإسماعيلية.

15- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة بورسعيد.

16- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الشرقية.

17- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة دمياط.

18- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة سوهاج.