محافظ بني سويف يوجه بمتابعة تنفيذ مواعيد فتح وغلق المحال التجارية اليوم

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية المحلات والمطاعم والمولات التجارية، طبقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، وفي ضوء موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص، وذلك في إطار خطة الحكومة والإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

إلزام المحال التجارية بالمواعيد الجديدة

وكلف محافظ بني سويف، السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لالتزام المحال بالتوقيتات المقررة، مع التأكيد على أهمية هذا القرارات ضمن الجهود الحكومية لمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المطلوب في ظل مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

التوقيتات الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية

وتضمنت مواعيد عمل المحلات التي أقرتها الحكومة، اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر 2024، غلق المحلات الساعة 10 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء، وتستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الليلية، مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، في حين تكون مواعيد فتح وغلق الورش ومحال الأعمال الحرفية من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، وتستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة.