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خالد داوود: الإخوان كانوا يروجون لأنفسهم في الكونجرس كمتسامحين ويحترمون الآخر

كتب:

محمد عزالدين
02:07 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
خالد داوود

خالد داوود

قال القيادي السياسي والكاتب الصحفي خالد داوود إن الإخوان كانوا يروجون لأنفسهم داخل الكونجرس الأمريكي على أنهم متسامحون، منفتحون، يحترمون الآخر، ويؤمنون بالديمقراطية.

وأضاف «داوود» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الإعلامي د.محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الإخوان دائمًا يتحدثون بلغتين، الإنجليزية والعربية، كنت أحضر جلسات الاستماع وكنت أشعر من كلامهم أنهم المدافع الأول عن الحرية والديمقراطية، وأنا أعرفهم جيدًا ده إحنا دافنينه سوا، وأجريت حوارًا مع مرشدهم السابق مصطفى مشهور».

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بقلم محمد عزالدين