أحمد أبو الغيط لـ«الشاهد»: 25 يناير ليست ثورة لأنها أتت برئيس إخواني

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لماذا لم يصف ثورة يناير بمصطلح الـ«ثورة».

وقال «أبوالغيط» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «extra news»، لأن الثورة تحدث تغيير كامل كيفي في المجتمع، مثل إيران، هناك إيران الملكية والخمانية، وروسيا القيصرية وروسيا السوفيتية، وفرنسا الملكية والجمهورية، وحتى في الحرب الأهلية.

وتابع: «ما حدث في 2011 جاء برئيس إخواني اختطف السلطة، أو انتخب لأنه روج لأفكار محددة سبقها المجتمع، فسار المجتمع معه، وبعدها تبين النوايا في نوفمبر 2012، ولذلك لم يكن هناك التغيير الجوهري الذي جاءت من أجله الثورة، على سبيل المثال هناك قصة تحكي، ولا أحد يتوقف عندها، ولا هناك دليل على مصداقيتها».

تفاصيل البرنامج

يعد «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.