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أبوالغيط لـ«الشاهد»: التعليم مفتاح العالم العربي لمواجهة الجماعات المتطرفة

كتب:

حسن سمير
01:37 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجماعات المتطرفة خطرة للغاية على مدار التاريخ، والأساليب التي تعتمد عليها ملتوية وتتجدد من حيث الأفكار والمبادئ المشوهة.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «التعليم هو المفتاح في العالم العربي؛ لأنه بدون تعليم لن يكون هناك تحديثا، وبدون تحديث سيبقى هناك بشر غير قادرين على تصنيع الهواتف المحمولة على سبيل المثال، وهناك بشر متلقين يستخدمون الهواتف في الترويج للإفساد في العالم العربي».

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص عظيم، واستطاع تحمل المسؤولية في لحظة مصرية حالكة، كما أنقذ المجتمع المصري وكان له من الصلابة أن يتولى قيادة الدولة المصرية، وذلك بدعم كامل من الشعب المصري».

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