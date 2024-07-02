خالد داوود: أمريكا قررت دعم الإخوان بعد أحداث 11 سبتمبر

قال القيادي السياسي والكاتب الصحفي خالد داوود، إن الولايات المتحدة تعرضت لزلزال في هجمات أحداث 11 سبتمبر عام 2001.

دعم جماعات الإسلام السياسي

وأضاف «داوود» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الإعلامي د.محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كانت هناك وجهة نظر رائجة في أمريكا في ذلك الوقت، وهي دعم جماعات الإسلام السياسي المعتدل لمواجهة الجماعات المتطرفة الإرهابية».

لقاءات الإخوان مع أعضاء الكونجرس

وتابع: «في هذا السياق، كانت هناك خطوط اتصال مفتوحة وربما كانت هناك زيارات من شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين يلتقون قيادات الكونجرس، وكانت هناك لقاءات مع مراكز الأبحاث».

واختتم: «نظرة أمريكا كانت اتخاذ موقف إيجابي بعض الشيء من جماعة الإخوان الإرهابية، والضغط على النظام المصري للانفتاح على الجماعة؛ للقضاء على العناصر الأكثر تطرفًا وعنفًا».