طريقة عمل بهارات الكفتة والحواوشي بأسرار العطارين.. أقوي طعم شرقي

لا تخلو المطابخ من البهارات التي لا حصر لها، لكن بشكل خاص تعد بهارات الكفتة والحواوشي الأكثر استخدامًا في المطابخ الشرقية، لأن هذه التوابل يمكن استخدامها في العديد من الوجبات، بجانب مهمتها الأساسية في إعطاء طعم غير معتاد للأكلات.

تقدم «الوطن» في السطور التالية، مقادير وطريقة عمل بهارات الكفتة والحواوشي بأسرار العطارين، بحسب الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير بهارات الحواوشي والكفتة والحواوشي:

ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الناشفة

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من البهارات التالية: الفلفل الأسود، وحبهان، وورق لورا مفروم، وقرنفل مطحون، وقرفة مطحونة.

الخطوات:

امزج هذه التوابل جميعها معًا إلى أن تختلط بشكل تام.

بعد ذلك نضع في إناء مغلق جيدًا ويتم وضعها في الثلاجة لحفظها إلى حين استخدامها.

وعند استخدام هذه الخلطة، نضيف ملعقة منها كبيرة الحجم على خلطة الحواوشي أثناء التجهيز للحصول على المذاق المرغوب.

كما تستطيع أن تضيف المزيد منها على حسب الكمية المستخدمة من اللحم وكذلك حسب الرغبة.

بهارات الكفتة:

بهارات الكفتة، تُعرف بكونها إحدى البهارات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكي نستطيع تحضيرها فينبغي اتباع التالي:

اخلطي ملعقة من الفلفل الأسود كبيرة الحجم، مع الزعتر والزنجبيل وبقدونس جاف مع ملعقتان من الكزبرة الجافة.

قلبي هذه المكونات معًا بطريقة جيدة حتى تتجانس كافة المكونات.

يمكنك استعمالها على حسب الرغبة أثناء تحضير الكفتة، ومن المفضل أن يتم تتبيل الكفتة قبل الطهي بليلة حتى تتشبع جيدًا من نكهات التوابل.

من الضروري بعد خلط الخارات برطمان مغلق بشكل دقيق، والاحتفاظ بها في الثلاجة حتى لا تفسد.