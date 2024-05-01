طريقة عمل بهارات الشاورما.. اعرفي السر وجهزيها في البيت

الشاورما التي تبهرنا بطعمها وشكلها المميز في المطاعم وتجذبنا إليها برائحتها الشهية، احتلت تفضيلات الكثيرين؛ فمن بين مئات الوجبات السريعة تأتي الشاورما التي تعود تسميتها إلى الدولة العثمانية نُسبةً إلى السيخ الذي يدور باللحم حتى يتساقط عنه الدهن والشحم، وتمنحها البهارات المستخدمة في تحضيرها المذاق الرائع الذي يجعلنا نطلب منها المزيد، لذلك نقدم في السطور التالية طريقة عمل البهارات الخاصة بالشاورما لتحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل بهارات الشاورما

سر الخلطة التي لا تفضل المطاعم أن تعرفها يكمن في التوابل التي تعتمد بشكل أساسي على الكمون المطحون والكزبرة والفلفل الأسود، مع بعض الإضافات مثل القرفة والقرنفل والنعناع المجفف، وذلك بحسب موقع «eating well» الذي حدد بعض النقاط للحصول على بهارات الشاورما على النحو التالي:

1. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

3. ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

4. ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

5. ملعقة كبيرة من البابريكا.

6. ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

7. ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

8. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

9. حبتين من ثمرة جوزة الطيب مطحونة.

10. خمس حبات من الهيل «حسب الرغبة».

11. ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

12. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

13. مزج المكونات باستخدام الخلاط.

طريقة عمل الشاورما في المنزل

يمكن تحضير الشاورما بخطوات بسيطة وذلك من خلال تقطيع اللحم أو الدجاج بعد إزالة العظم منه وإضافة البهارات التي حصلنا عليها باتباع الخطوات السابقة، ومن ثم يتم وضعها في الفرن أو الشواية، وقبل أن تصبح ناضجةً تماماً توضع في الخبز المفضل على شكل لفائف وتترك لتنضج بعد حوالي 10 دقائق حاصلةً على نكهة طيبة ومذاق شهي لا يختلف عن المطاعم.