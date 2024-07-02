ما مزايا بطاقات الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة؟.. اعرف التسهيلات المقدمة

كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن المزايا التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ذوي الإعاقة بمجرد حصولهم على تلك البطاقة يمكنهم الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، والتعيين نسبة 5% من عدد العاملين.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

وأضاف أن المزايا تشتمل أيضا على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، فضلاً عن الإعفاء الجمركي على الأحهزة التعويضية، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

وأشار إلى أنه يمكن التعامل مع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة أمام جميع الجهات الحكومية على أنه معاق، ويحصل من خلالها على الكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، فضلاً عن مجانية الدخول في كل المتاحف والمناطق الأثرية.

تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة

وأكد أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الشروط، موضحا أن مديريات التضامن تعقد لجان متخصصة على مدار الوقت لبحث تظلمات الحصول على البطاقة.