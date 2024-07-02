دعاء قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية 2024؛ يعد من العادات التي يلجأ إليها الطلاب للتركيز والتوفيق في دراستهم، ويمكن أن يكون الدعاء وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس وطلب العون من الله عز وجل لتسهيل الصعوبات الأكاديمية.

أهمية دعاء قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية 2024

التوجه بـ دعاء قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية 2024 بشكل عام، يساعد في تهدئة النفس وتصفية الذهن، ما يهيئ الطالب لاستيعاب المعلومات بشكل أفضل، ويعزز الدعاء الإيمان بأن الله سيمنحه القوة والقدرة على التفوق والنجاح.

بالإضافة إلى الدعاء، يمكن للطلاب اتباع بعض النصائح لتحسين جودة المذاكرة مثل تحديد وقت محدد للدراسة، والابتعاد عن المشتتات، وتوزيع المواد الدراسية على فترات زمنية مناسبة لتجنب الإرهاق.

أفضل دعاء قبل المذاكرة للطلاب

ومن أفضل صيغ دعاء المذاكرة التي يمكن أن يتوجه بها الطالب قبل البدء في المذاكرة: «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الدعاء من العبادات المشروعة والمستحبة، وله قدرة على تغيير الأقدار، مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾.

ودعاء الامتحان والمذاكرة من الأدعية التي يستحب أن يكثر منها الطلاب خلال هذه الفترة، حتى يوفقهم الله في الامتحانات ويتمكنوا من النجاح وتحصيل درجات عالية ببركة الله والدعاء، ومنها مايلي:

- اللهم إني أستودعك ما أقرأ وما أحفظ وما أتعلم، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

- ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا.