طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي، الفر نساوي، الألماني»، والذي يبدأ التاسعة صباحاً ويستمر لمدة 3 ساعات، إذ يُعقد الامتحان ورقياً بنظام البابل شيت أوبن بوك، ويتمّ تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم لأهم المصطلحات بالمادة.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنّ غرفة العمليات بالوزارة، تتواصل مع مديري المديريات قبل بدء الامتحان للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة اللغة الأجنبية الأولي إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات في موعدها دون أي تأخير، مع التأكيد علي رؤساء اللجان بمنع الدخول بأي أجهزة الكترونية.

تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الأولى الصف الثالث الثانوي 2024، ومدة الامتحان وعدد الأسئلة وهي كالتالي:-

- مدة امتحان اللغة الأجنبية الأولى: 3 ساعات.

- عدد أسئلة اللغة الأجنبية الأولى: 37 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية: سؤالان كل واحد بدرجتين وسؤال واحد بـ4 درجات، وسيكتب الطالب مقالًا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

- الدرجة الكلية: 8 للمقالي و42 للموضوعي بإجمالي 50 درجة.