تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر حركة تجارية نشطة خلال الساعات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 8 سفن، وجرى تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و929 شاحنة و315 سيارة، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، و477 شاحنة و292 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 452 شاحنة و23 سيارة.

استقبال ثلاث سفن

وأكدت الهيئة أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي الرياض، سينا والحرية 2 وغادرت السفينتين «ALCUDIA EXPRESS» وأمل.

تداول 2250 طن بضائع

وأشارت إلى تداول 2250 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4260 راكب بموانيها.