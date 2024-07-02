مواعيد قطارات الوجه البحري «القاهرة- إسكندرية- مطروح» اليوم

حرصت سكك حديد مصر، على تشغيل عدد من القطارات المتجهة إلى محافظات الوجه البحري يوميًا، خاصة المحافظات الساحلية؛ لتوفير احتياجات المواطنين الذين يفضلون استخدام قطارات سكك حديد مصر؛ نظرا للأقبال الكبير على السفر تلك الآونة لقضاء الإجازة الصيفية.

مواعيد القطارات اليوم (القاهرة - مرسي مطروح) والعكس

وتختلف مواعيد القطارات اليوم المتحركة من محافظة القاهرة إلى مرسى مطروح، والعكس، حيث تتوافر كافة المواعيد للراغبين من المسافرين، سواء خلال الفترة الصباحية أو عبر قطارات النوم.

- قطار رقم 940-939 مكيف، يتحرك يوميا من القاهرة - مرسي مطروح، في تمام الساعة 5:50 صباح.

- رقم 942-943 مكيف، يتحرك من مرسى مطروح - القاهرة، في الساعة 11:00 مساء

- قطار رقم 772-773 مكيف، من القاهرة - مرسى مطروح، يتحرك الساعة 11:05 مساء، 3 أيام أسبوعيا (السبت - الإثنين - الأربعاء).

- قطار رقم 774-775 - يتحرك من مرسى مطروح - القاهرة، الساعة 11:30 مساء ، وذلك 3 أيام (الأحد - الثلاثاء- الخميس).

مواعيد القطارات اليوم (الإسكندرية - القاهرة) والعكس

مواعيد القطارات اليوم ، المتحركة من الإسكندرية - القاهرة ، والعكس، قد جاءت كما يلي.

- قطار رقم 903 مكيف ، يتحرك من القاهرة الإسكندرية ، الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف، يتحرك من القاهرة الإسكندرية ، الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف، يتحرك من القاهرة الإسكندرية ، الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف ، يتحرك من القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف ، يتحرك من، القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 مساءً.

- قطار رقم 1203روسي ، يتحرك من القاهرة الإسكندرية، الساعة 13.25 مساءً.

- قطار رقم 917 مكيف ، يتحرك من القاهرة الإسكندرية ، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار رقم 919 مكيف، يتحرك من القاهرة الإسكندرية، الساعة 14.25 مساءً.

- قطار رقم 915 مكيف، يتحرك من، القاهرة الإسكندرية ، الساعة 15.35 مساءً.

- قطار رقم 23 ، روسي، يتحرك من القاهرة الإسكندرية، الساعة 16.30 مساءً.

- قطار رقم 925 مكيف ، يتحرك من القاهرة الإسكندرية، الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف، يتحرك من، القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف ، يتحرك من القاهرة الإسكندرية ، الساعة 20.15 مساء.

- قطار 2022 من محافظة الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50 عصرا.

- القطار 2024: يتحرك من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا.

- قطار 2026: يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء

قطار رقم 914: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 14.00 ظهرا.

قطار 922: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 15.30 عصرا.

قطار 928: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 15.00 مساء.

قطار 930: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 20.10 مساء.

قطار 18: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 13.10 ظهرا.

قطار 28: الإسكندرية - القاهرة يتحرك الساعة 20.20 مساء.