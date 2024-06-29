مواعيد قطارات «الإسكندرية- القاهرة» 2024.. اعرف جدول التشغيل وأسعار التذاكر

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2024، موضحة أنه هناك أكثر من نوعية قطار تعمل على الخط لخدمة جمهور الركاب، كقطارات ذات التهوية الديناميكية والـVIP والتالجو الفاخر والثالثة المكيفة وتحيا مصر.

وأكدت الهيئة أنه جري توفير وسائل متنوعة لحجز التذاكر، مثل الموقع الإلكتروني للهيئة والهاتف المحمول، فضلاً عن ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بمختلف المناطق.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2024

وترصد «الوطن»، مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2024، وفق الهيئة وهي كالآتي:

- قطار رقم 28 ثالثة مكيفة.

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:20 درجة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 00:15 دقيقة.

- قطار رقم 2006 ثالثة مكيفة.

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:45 دقيقة.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 00:25 دقيقة.

- قطار رقم 934 VIP.

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 22:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 00:50 دقيقة.

- قطار رقم 2 تهوية ديناميكية.

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 6:30 دقيقة.

- أسعار القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية.

أوضحت الهيئة أسعار القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية «كوامل وأطفال»، وهي كالآتي:

قطارات ثالثة مكيفة

- كوامل: 60 جنيها.

- أطفال: 45 جنيها.

قطارات ثالثة تهوية.

- كوامل: 40 جنيها.

- أطفال: 25 جنيها.

قطارات التالجو

- أولى: 225 جنيها.

- ثانية: 150 جنيها.

- قطارات VIP.

- أولى: 145 جنيها.

- ثانية: 115 جنيها.