مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 بعد التعديل لموسم الصيف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تغيير مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 بعد التعديل لموسم المصايف، وذلك مع بدء تشغيل قطارات النوم وأخرى مكيفة بالتزامن مع بدء فصل الصيف اعتبارًا من 1 يونيو المُقبل، وذلك بهدف توفير سبل الراحة لكافة الركاب، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر.

تنشر «الوطن» مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 متضمنًا مواعيد تشغيل قطارات النوم 2024 من القاهرة للإسكندرية، فضلًا عن مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية مكيف، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024

وتضمنت مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 كما أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر الآتي:

تشغيل قطار رقم 1131 درجة ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية يوميًا، إذ يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:00 صباحًا ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 9:55 صباحًا كما ورد في الجدول المعلن.

موعد قطار رقم 1130 درجة ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة يوميًا، يتحرك من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة – إسكندرية 2024

ووفقًا لبيان هيئة سكك حديد مصر، فإنّه جرى تعديل مواعيد قطارات أرقام 119، و7، و1205، و32 لضمان تقديم أفضل خدمة للركاب كالآتي:

تشغيل قطار رقم 119 تهوية ديناميكية القاهرة/ الإسكندرية يوميًا، إذ يتحرك من القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 9:45 مساءً.

تشغيل قطار رقم 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية/ القاهرة يوميًا، إذ يتحرك من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:20، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 10:35.

تشغيل قطار رقم 7 تهوية يوميًا، إذ يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 6:20، ويصل إلى الإسكندرية في تمام الساعة 10:15.

تشغيل قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة/ الإسكندرية، إذ يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 6:45، ويصل إلى الإسكندرية في تمام الساعة 10:19، على أن يستكمل الجدول إلى مرسى مطروح.