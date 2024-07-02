مواعيد الشهر العقاري في سيتي ستارز.. يعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة

يُقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات للمواطنين، للتسهيل عليهم فيما يحتاجونه ويوفر الوقت عليهم، وذلك في إطار سعي الدولة للتحول الرقمي، وإنهاء الخدمات بسلاسة.

مواعيد الشهر العقاري في سيتي ستارز

ويُمكن للمواطنين إنهاء خدماتهم التي يرغبون في الانتهاء منها من خلال العديد من المكاتب، ولكن يرغب البعض في معرفة مواعيد الشهر العقاري في سيتي ستارز.

مواعيد عمل الشهر العقاري في سيتي ستارز

ويعمل مكتب الشهر العقاري الموجود في سيتي ستارز بمدينة نصر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا كل الأيام ماعدا يوم الجمعة «عطلة رسمية».

رقم للشكاوي والخدمات

ويتيح المكتب الخاص بالشهر العقاري في سيتي ستارز رقم خدمة العملاء 22613649 حتى يتمكن المواطنين من الاتصال والاستفسار عن الأوراق التي يرغبون في استخراجها أو حتى تقديم الشكوي المُتعلقة بهم.