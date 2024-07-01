مدة صلاحية توكيلات الشهر العقاري.. متى تصبح لاغية؟

قال مصدر بالشهر العقاري، إن هناك العديد من أنواع التوكيلات، منها توكيل عام القضايا ويكون إصداره للمحامي الخاص بالموكل أو وكيل الأعمال الخاص به، ويُحرر بغرض حضور القضايا واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوى، وينتهي بوفاة أحد الطرفين أو بإلغائه من قبل محرر التوكيل.

الفرق بين التوكيلين العام والخاص

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالإضافة إلى توكيل عام القضايا، يوجد التوكيل الخاص الذي يحرر لأحد الأشخاص محل الثقة بهدف إتمام غرض معين أو مصلحة خاصة بصاحب التوكيل، مثل إصدار الأب توكيل خاص لابنه حتى يتمكن من استلام المعاش الخاص به، ولا ينتهي التوكيل الخاص إلا بعد إتمام العمل المكلف به الوكيل.

مدة صلاحية التوكيل

وأوضح المصدر، أنّ التوكيل الخاص أو العام ليس له مدة صلاحية معينة، وينتهي بإنتهاء حياة أحد أطرافة ما لم ينص على غير ذلك في التوكيل، مشيرًا إلى أنه يمكن استخراج صورة رسمية من التوكيل، تقوم مقام الأصل في حال ضياعه، وذلك بتقديم طلب إلى الشهر العقاري الصادر منه التوكيل في حالة كونه غير مميكن أو التقديم على صورة رسمية منه في أي شهر عقاري مميكن.