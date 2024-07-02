أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق.. كيلو الضأن بـ384 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة وأخرى، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء أو البتلو اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) 406.6 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو بعظم) 378.11 جنيه للمستهلك.

أسعار اللحم الكندوز اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 381.82 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 339.67 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 383.28 جنيه بالأسواق.

أسعار اللحم الضأن اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 383.57 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن 406.77 جنيه بالأسواق.

أسعار أنواع لحوم أخري

سجلت أسعار اللحوم البرازيلي بالمنافذ سعر 280 جنيهًا.

جاءت أسعار اللحوم الهندي في المحلات بسعر 290 جنيهًا.

تراوحت أسعار الريش الضاني ما بين 380- 420 جنيهًا,

بلغت أسعار المفروم البلدي قيمة تتراوح من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار السجق البلدي عند 300 جنيه.

وصلت أسعار السجق المستورد لـ110 جنيهات للكيلو

سجلت أسعار المفروم الجملي 300 جنيه.