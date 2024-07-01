أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في الأسواق.. المفروم البلدي بـ240 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-7-2024 تراجعا في بعض الأنواع بالأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء الطازجة (البتلو) في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو 378.75 جنيه في الاسواق، بتراجع 60.72 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو بعظم) بحوالي 424.44 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحم الكندوز بمختلف أنواعه في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 362.32 جنيه بالأسواق، بتراجع 33.59 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بنحو 355.42 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بنحو 397.33 جنيه بالأسواق.

أسعار أنواع أخرى من اللحوم

أسعار اللحوم الهندي في المحلات تسجل 290 جنيهًا.

أسعار الريش الضاني تتراوح بين 380 - 420 جنيهًا.

أسعار المفروم البلدي يتراوح من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار السجق البلدي عند 300 جنيه.

أسعار السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

أسعار المفروم الجملي 300 جنيه.