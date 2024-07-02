«حماية المستهلك»: «جلوبال أوتو» للسيارات تسحب بعض موديلات BMW للفحص الاحترازي

كشف جهاز حماية المُستهلك إعلان شركة «جلوبال أوتو» للسيارات عن حملة استدعاء لبعض موديلات بي ام دبليو (BMW) فئات (إكس 1- آي إكس 1- إكس 5 - إكس 6- اكس 7 - الفئة 7 واي 7) إنتاج عام 2022 و2023، لإجراء فحص احترازي على نظام الفرامل المتكامل، وذلك كإجراء وقائي، ولذا يلزم حضور جميع العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة.

إتاحة الحجز المسبق

وأضاف جهاز حماية المُستهلك، وفق بيان رسمي، «يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق، للاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين».

خط ساخن لمساعدة العملاء

وتابع أنه يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عليهم الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19269 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتهم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضًا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

وأوضح الجهاز أنَّه في حالة وجود شكوي أو مُخالفة يُرجي الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي، أو الدخول على الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/.