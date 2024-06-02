رئيس جهاز حماية المستهلك: انخفاض أسعار السلع بنسبة 20% في الأسواق المحلية

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، بفاتورة معترف بها، تحتوى على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتثنى البحث عنه بعد ذلك.

انخفاض الدولار يؤدي إلى تراجع الأسعار

وتابع «السجيني» خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «سي بي سي» أنّ انخفاض الدولار يؤدي إلى تراجع الأسعار، بمعنى أنّ التسعير وصل في مرحلة سابقة لـ70 جنيهًا، والآن يتم تسعيره على 46 جنيهًا، ونرى استجابة في هذا الأمر بشأن نزول الأسعار مرة أخرى.

استجابات انخفاض الأسعار

وأردف أن استجابات انخفاض الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار بالدواجن والأسماك والبيض، ليست المرجوة.

واختتم بالإشارة إلى أن انخفاض الأسعار تراوح ما بين 15 لـ20 %، في الأسواق المحلية.