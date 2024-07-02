أسعار ماكينة صنع الزبادي في أسواق الأجهزة الكهربائية.. اقتصادية وموفرة

الزبادي من الأغذية المهمة سواء بالنسبة للأطفال أو للكبار الذين يتبعون أنظمة غذائية للتخسيس أو علاج المعدة، وتوجد أجهزة كهربائية منزلية لإعداده في المنزل بسهولة وبأقل كمية من اللبن لإنتاج كمية كبيرة منه بشكل مضمون، لذا نستعرض أسعار ماكينة عمل الزبادي في أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية.

تتميز أسعار ماكينة صنع الزبادي المنزلي أنها في متناول أيدي الجميع، إذ تبدأ من أقل من 500 جنيه ولا تزيد على 1300 جنيه، ويمكن صنع الزبادي بنكهات مميزة من الفواكه وتمتاز هذه الأجهزة بحجمهما الصغير وسهولة استخدامها.

أسعار ماكينة صنع الزبادي بأسواق الأجهزة الكهربائية

وتأتي أسعار ماكينة صنع الزبادي بأسواق الأجهزة الكهربائية والمنزلية على النحو التالي:

ماكنية صنع الزبادي في المنزل سعة لتر واحد حليب تصنع 8 أكواب من الزبادي، بسعر 445 جنيهًا.

ماكينة تحضير الزبادي 8 أكواب بسعر 489 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي زجاجية سعة 8 أكواب بسعر 479 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي بقوة 10 واط وقياس مريح 125، لصنع 8 أكواب من الزبادي الكريمي بسعر 580 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي سهلة الاستخدام بسعر 589 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي بأسعار تبدأ من 600 جنيه

ماكينة صنع الزبادي 8 أكواب، بسعر 649 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي، 8 أكواب بسعر699 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي زجاجية سعة 8 أكواب بسعر 699 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي كلاسيك وات 20، موديل MAR -1077، بسعر 699 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي 8 أكواب بسعر 788 جنيهًا.

ماكينة صانعة الزبادي، 8 أكواب زجاج، بقوة 20 وات بسعر 777 جنيهًا.

أسعار ماكينة صنع الزبادي تبدأ من 900 جنيه

جهاز عمل زبادي 8 أكواب، بسعر 950 جنيهًا.

ماكينة صنع الزبادي من سوكاني 25 وات لعمل 8 أكواب زبادي سعه 1.4 لتر بسعر 1.189.00 جنيه.

جهاز صنع الزبادي 8 أكواب بسعر 1.250 جنيه.

أكواب ماكينة صنع الزبادي بـ4 قطع غيار بسعر 105 جنيهات.