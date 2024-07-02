توفر منافذ وزارة الزراعة جميع مصنعات اللحوم المختلفة من كفتة ورزوبيف وسجق وممبار وحواوشي، وغيرها كلها من مصنعات اللحوم البلدي الطازجة، وتعمل على ضخ كميات كبيرة في منافذها، نظرا لإقبال المواطنين عليها، لجودتها ولأسعارها المنخفضة، إذ تباع بأقل من نظيرتها في محال الجزارة والسوبر ماركت بنحو 25%.

أسعار مصنعات اللحوم الطازجة في منافذ وزارة الزراعة

وعن أسعار مصنعات اللحوم الفريش اليوم الثلاثاء في جميع منافذ وزارة الزراعة، جاءت كالتالي:

- كيلو كفته حاتي بلدي سوبر 260 جنيهًا.

- كيلو روزبيف 355 جنيهًا.

- كيلو سجق بلدي سوبر 260 جنيها.

- كيلو برجر بلدي سوبر 260 جنيها.

- كيلو كفته أرز بلدي 200 جنيه.

- كيلو حواوشى بلدي سوبر 200 جنيه.

- كيلو ممبار محشي سوبر 140 جنيهًا.

- كيلو طرب ضاني 340 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في منافذ الزراعة

- كيلو اللحوم البلدي كندوز ملبس 320 جنيهًا.

- كيلو مفروم ملبس 290 جنيهًا.

-كيلو كندوز أحمر 340 جنيهًا.

- كيلو مفروم أحمر 320 جنيهًا.

- كيلو موزة أحمر 345 جنيهًا.

- كيلو شاورما لحم 345 جنيهًا.

- كيلو انتركوت 355 جنيهًا.

- كيلو بفتيك 370 جنيهًا.

- عرق فلتو 370 جنيهًا.

- عرق تربيانكو 370 جنيهًا.

- كيلو كبدة 340 جنيهًا.

- كيلو لحم ضاني بلدي 420 جنيهًا.

- كيلو كبدة ضاني بلدي 420 جنيهًا.