إصابة طالب بتشنجات أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إصابة طالب في الثانوية العامة أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية بتشنجات وفقدان للوعي، في لجنة مدرسة الشهيد محمد صلاح جاد الثانوية بالعصافرة.

إصابة طالب بتشنجات

وأكدت المديرية أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطالب بالثانوية العامة، وتبين أن الطالب يدعى عبدالرحمن محمد المتولي إبراهيم، البالغ من العمر 17 عامًا، كان يؤدي امتحانه في اللجنة رقم 14 بمدرسة الشهيد محمد صلاح جاد الثانوية.

وأصيب الطالب بتشنجات وفقد وعيه تمامًا في تمام الساعة 10:45 صباحًا، تم اكتشاف الحالة من قبل المسؤولة عن اللجنة، والتي أبلغت على الفور الجهات المختصة.

وأشارت أنه بمجرد ملاحظة الحالة، تم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا لنقل الطالب إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حيث يتم حالياً تقديم العناية الطبية الضرورية له.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم متابعتهم الدقيقة لحالة الطالب عبد الرحمن، وتقديم الدعم اللازم له ولأسرته، ومتابعة حالته الصحية وتقديم كل ما يمكن لمساعدته.