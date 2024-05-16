نصائح «تعليم الدقهلية» لطلاب الشهادة الإعدادية.. كيف تستعد للامتحان؟

ساعات قليلة على انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة الدقهلية، والمقرر السبت المقبل، إذ يستعد نحو 109 آلاف طالب في مختلف الإدارات التعليمية بالدقهلية لأداء العملية الامتحانية والتي تستمر لمدة أسبوع.

نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ووجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في بيان، عدة نصائح للطلاب قبل الشروع في العملية الامتحانية، مشددًا على الطلاب باتباع النصائح والتعليمات المقدمة من قِبل المديرية من أجل الحصول على الدرجات النهائية والقدرة على حل الامتحانات بكل سهولة.

وأشار إلى أنه يجب على الطلاب الاهتمام بالنصائح الآتية من أجل اجتياز الامتحانات بكل سهولة وهي:

- النوم المبكر والذهاب إلى الامتحان فى الوقت المحدد.

- الاستعداد الجيد للدخول إلى الامتحان .

- المحافظة على الجلوس على الكرسي جلسة صحية، واستقامة الظهر.

- تخصيص ١٠% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وتوزيع الوقت على الأسئلة

- حل الأسئلة السهلة أولا والصعبة لاحقًا، مع كتابة ملاحظات وأفكار لاستخدامها فى الإجابة لاحقا.

- فكر جيدا فى أسئلة اختيار الجواب الصحيح فى امتحانات الخيارات المتعددة.

- أما بالنسبة للامتحانات الكتابية، فركز جيدا قبل أن تبدأ الإجابة، واكتب كلمات تشير إلى الأفكار التى تريد مناقشتها، وبعد ذلك الجواب.

- كتابة النقطة الرئيسية للإجابة فى أول السطر لأن هذا ما يبحث عنه المصحح، وقد لا يرى المطلوب إذا كان داخل العبارات.

- البعد عن كافة المؤثرات الخارجية، التى تشغل عن المذاكرة، مثل الضوضاء. والهواتف المحمولة

- التفاؤل بالنجاح والبعد عن التفكير السلبى، فذلك يؤدي إلى اهتزاز ثقة الطالب بنفسه.

تعليمات للحصول على الدرجات النهائية بالامتحانات

وجاءت التعليمات الموجهة لطلاب الشهادة الإعدادية كالآتي:

- غير مسموح نهائيًا بالدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات الامتحانات.

- على جميع الطلاب التواجد داخل لجنة الامتحان قبل بدء الامتحانات بخمس عشرة دقيقة على الأقل، ولن يسمح رئيس الامتحان للطلاب المتأخرين عن بدء الامتحان بالدخول.

- لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بصحبته أى كتب أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراق من أى نوع حتى لو كانت بيضاء، وكذلك عدم حمل أى أدوات أو حقائب خلاف ما يلزم للإجابة على الأسئلة.

- لن يمنح الطالب أكثر من كراسة إجابة واحدة.

- على الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة على ظهر كراسة الإجابة.

يجب على جميع الطلاب الالتزام بالآتي:

- كتابة الإجابات فقط داخل ورقة الإجابة.

- لا يسمح لأي طالب بمغادرة الامتحان إلا بعد انتهاء وقت الامتحان ولا يسمح بالخروج من مقار الامتحان خلال الخمس عشرة دقيقة الأخيرة من الامتحان تنظيمًا لعملية استلام كراسة الإجابة.