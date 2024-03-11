«تعليم الدقهلية» تهنئ الطلبة الفائزين بجوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة

قدم الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بمحافظة الدقهلية التهنئة للفائزين في معرض «أيسف» الدولي للعلوم والهندسة على مستوى الجمهورية، بعد الحصول على المركز الأول، بعد التصفية النهائية بأمريكا.

حصول الدقهلية على المركز الأول على الجمهورية في مسابقة عالمية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إلى أن تعليم الدقهلية حصلت على أربع جوائز خاصة، خلال مشاركتها في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، وهي:

- جائرة أفضل مجهود.

- جائزة أفضل فكرة

- جائزة أفضل منسق على مستوى الجمهورية

جوائز خاصة

كما حصل عدد من الطلاب على عدد من الجوائز الفردية الخاصة، وجاءت كالتالي:

- حصل الطالب عمرو محمود مكين الطالب بمدرسة الشهيد عودة الثانوية على المركز الأول والسفر للولايات المتحدة.

- حصل الطالب محمد هاني كمال الطالب بمدرسة ستيم و الطالب جاسر عمرو سعد الطالب بمدرسة الشهيد عودة على المركز الأول والسفر للولايات المتحدة الأمريكية

- حقق كل من كريم محمود مكين الطالب بمدرسة الشهيد عودة الثانوية وعمر عبد الله فوزي الطالب بمدرسة الشهيد عودة الثانوية و مازن محمد بسيوني و هنا محمد سعيد و ريهام اشرف سمير بمدرسة ستيم على المركز الأول جمهورى

- حصل على المركز الثاني جمهورى كل من الطالبه نورا احمد محمد الطالبه بمدرسة ستيم والطالب ومحمد السعيد ابراهيم

- حصل على المركز الثالث الطالبة ريتاج عتمان صابر، والطالبه هبة الله احمد محمود

- حصلت الطالبة جنى أمين محمد الطالبة بمدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم الثانوية بنات، على جائزة خاصة.

- حصل على جائزة أفضل فكرة الطالب يوسف مايكل مريد الطالب بمدرسة السلام الخاصة

- حصل على جائزة أفضل مجهود الطالب هشام وليد الغاوري الطالب بمدرسة دكرنس والطالب يوسف محمد على الجميلى الطالب بمدرسة طلخا المتميزة 2.

- أفضل فكرة مكرر هي الطالبة أسوه أحمد أبو زيد الطالبة بمدرسة خالد الطوخى الابتدائية.

- حصل على جائزة أفضل منسق على مستوى الجمهورية مصطفى محمود عبدالله

وأشار «شعبان» إلى أن مستوى طلاب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ممتاز، والدليل على ذلك فوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة.