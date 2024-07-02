مستشار دولي: مصر لديها مقومات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والمستشار الدولي، إن العالم مر بمتغيرات بوتيرة متسارعة في الفترة ما بعد 2021، وفي ظل هذه التحديات والتغيرات كانت الدولة المصرية مستعدة للاستجلاب الاقتصادي وكانت مصر مصدر أمن للاستثمار فيها من جانب المستثمرين الأجانب.

اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في مصر

وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه مع انضمام مصر لتحالف البريكس جاء اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء استمرارا إلى ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي بمارس 2024، بضرورة أن يكون هناك اتفاق على استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مصر تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكد أن مصر هي الوحيدة في القارة الإفريقية التي لديها القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لما لديها من إمكانيات وجاذبية في البنية التحتية، مؤكدا على أن هذا المؤتمر يعطي إشارة ايجابية لكافة الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل الدولية بأن مصر في اتجاه واستمراية نحو مراحل الإصلاح الاقتصادي.

وأردف الشرقاوي، أن هناك أمرين أدا إلى ثقة الاتحاد الأوروبي في الاستثمار بمصر، الأول يتمثل في الربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعدم وجود ملفات شائكة، والثاني يأتي في تنوعية وتعددية العلاقات المصرية.