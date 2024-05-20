مصطفى أبوزيد: الاستثمار الأجنبي المباشر قبل كورونا بلغ 7.8 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر قبل جائحة كورونا وصل إلى 7.8 مليار دولار، وفي ذلك التوقيت أشادت العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي بالتطور الملحوظ في حجم الاستثمار؛ لأن ذلك يعطي إشارة إلى أن المناخ أصبح مناسبًا للاستثمار في مصر.

بناء الاقتصاد المصري

وأضاف «أبوزيد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، الذي يبث عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن «الدولة نجحت في الوصول إلى استثمار تراكمي في بناء الاقتصاد المصري، من أجل حصد العوائد الاقتصادية الخاصة بها في السنوات القادمة، الأمر الذي بعث رسالة واضحة للمستثمر بأن الاقتصاد المصري مناخ جاذب للاستثمار، وإشارة أخرى للمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانية، التي تعتمد على معايير منها قياس حجم الاقتصاد في كل دولة».

وتابع: «لدينا في مصر 5 مصادر دولارية، أبرزها قناة السويس، التي ترتفع عوائدها سنويًا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر، وقطاع السياحة أيضا، وتحويلات المصريين في الخارج، وصولا إلى الصادرات المصرية التي شهدت نموًا ملحوظًا».