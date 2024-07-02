أبرز مشاريع «حياة كريمة» بقرى الجيزة.. تنفيذ 11 مجمعًا خدميًا جديدًا

توسعت مشروعات التطوير والتنمية في إطار مبادرة «حياة كريمة» إلى قرى مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، حيث تم تحسين جميع قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الإسكان، الصحة، التعليم، والنقل، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

مشاريع إسكان وتأمين مياه شرب

في هذا السياق، تنوعت مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الجيزة بين إنشاء عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات حكومية تضم نقاط إسعاف ووحدات صحية ومدارس ومراكز تنمية أسرة، بالإضافة إلى تأمين مياه الشرب وصرف الصحي، وتوفير بنية تحتية للاتصالات ومراكز شباب ومكاتب بريد وشرطة، وأيضًا إعادة تأهيل وتبطين ترع ورصف الطرق الرئيسية والداخلية وإقامة أسواق ومواقف سرفيس.

يأتي ذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية، من خلال توفير مجمعات خدمية تجمع كافة الخدمات تحت سقف واحد، مع التركيز على التشطيبات العالية الجودة واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة.

مجمعات خدمية بقرى حياة كريمة

ومن أبرز المشروعات التي قامت حياة كريمة بإنشائها في محافظة الجيزة، هي 11 مجمعًا للخدمات الحكومية، حيث يوفر كل مجمع خدمات متكاملة تشمل السجل المدني والشهر العقاري والتموين والبريد والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، ويتميز بتوفير مراكز تكنولوجية متطورة وفرق عمل مؤهلة.

أبرزت الأهمية الكبيرة لهذه المجمعات الخدمية بالقرى التي تمت بها الاستثمارات، حيث كانت تلك المناطق تعاني لسنوات طويلة من نقص الخدمات الحكومية، مما دفع الأهالي لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الحكومية في المدن، ما يزيد من العبء على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إضاعة الوقت والجهد.