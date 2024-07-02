جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأكثر احتياجا.. سداد ديون الغارمات وخدمات طبية

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم الأسر الأولى بالرعاية ومختلف الفئات في كافة أنجاء جمهورية مصر العربية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخطوات التي اتخذها التحاف في هذا الإطار.

سداد ديون الغارمات

ولعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورا مهما في دعم الأسر الأولى بالرعاية، على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، احتفالية تكريم متحدى الإعاقة في محافظة البحيرة، وذلك في نادي متحدى الإعاقة بميدان جلال قريطم، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتهدف هذه الاحتفالية إلى تكريم إنجازات متحدى الإعاقة في مختلف المجالات، وتقدير مساهماتهم في المجتمع، وتعزيز دمجهم في الحياة العامة.

وأضافت المنظمة في بيان عبر صفحتها الشخصية أن الفاعلية تضمنت عدد من الأنشطة منها تكريم متميزين من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والعلمي والعالمي، توزيع شهادات تقدير على المكرمين، توزيع كراتين مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة على أسر ذوي الإعاقة، تنظيم يوم ترفيهي شامل للأطفال ذوي الإعاقة، تضمن: الرسم على الوجوه، مسرح عرائس، كرنفال للأطفال، اللعب مع العرائس الكرتونية.

توزيع 200 كرتونة مواد غذائية

ولفت عضو التحالف الوطني إلى أنه استفاد من هذه الاحتفالية ما يقرب من 2000 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم، وتوزيع 200 كرتونة مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة، كما ساهمت الاحتفالية في نشر الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

كما تستمر عيادات مؤسسة الجارحي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين إيمانًا بدور التحالف الوطني في دعم صحة المواطن المصري، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إيمانًا بدور التحالف الوطني في دعم صحة المواطن المصري.

وتقدم خدماتها بالمجان إيمانًا بدور التحالف الوطني في دعم صحة المواطن المصري، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية.

إطلاق قوافل وعيادات الطبية

وقال الدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي، إنّ تنظيم القوافل والعيادات الطبية، يأتي ضمن الخدمات الجديدة التي تقدمها المؤسسة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، ولدعم جهود الدولة المصرية، في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين في مختلف المحافظات، وخصوصًا محافظة الفيوم.

ولفت إلى ان المؤسسة تطلق قافلة طبية كبرى لخدمة المرضى غير القادرين بالفيوم، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الصحي بمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أن القافلة انطلقت اعتبارا من السبت الماضي وتستمر على مدار 6 أيام حتى الخميس المقبل.