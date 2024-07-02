«حياة كريمة» تحقق طفرة في الخدمات بالدقهلية.. صحة وتعليم وتنمية

طفرة كبيرة حدثت في مختلف المجالات من قبل مبادرة «حياة كريمة» في السنوات الأخيرة في محافظة الدقهلية، إذ دخل مركز شربين في المرحلة الأولى للمبادرة، وحصل على خدمات كثيرة للمواطنين في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة.

مبادرة حياة كريمة طفرة في الدقهلية

وأكد محمد سامي، منسق «حياة كريمة» فى الدقهلية لـ«الوطن»، أن حياة كريمة سعت من أجل التغيير منذ اللحظات الأولى، وقدمت خدمات شملت تطوير كل الخدمات الحكومية الخاصة بالمواطنين.

وأضاف «سامي» أن المبادرة أنشأت نحو 8 مجمعات سكنية فى مركز شربين، والذي يشتمل على مكاتب تضامن اجتماعى وسجل مدنى وشهر عقارى وخدمات صحية، في قرى كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربيني وكفر الأطرش ورأس الخليج.

إنشاء مجمعات صحية وخدمية بالدقهلية

وأسست المبادرة مجمعات مركز طب أسرة شامل ووحدات صحية فى 8 قرى مختلفة، يخدم كل مجمع منها على الأقل 100 ألف مواطن.

وجرى تدشين نحو 8 جمعيات زراعية لخدمة الزراعة وتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين، لمساعدتهم في الكشف المستمر عن الحيوانات وتلقيح المواشي في تلك القرى، للعمل على رفع كفاءة الزراعة وتعزيز الإنتاج.

تطوير التعليم في الدقهلية

وأنشأت المبادرة نحو 32 مدرسة في شربين، بينها 8 مدارس تعمل بالنظام الياباني، الذي يقدم أسلوب جديد ومناهج مميزة ومتطورة لتواكب تطور العصر.

متطلبات المواطنين من مبادرة حياة كريمة

واكدت ياسمين أمير ابنة الدقهلية أن مبادرة حياة كريمة أحدثت تغيير كبيرة في المرحلة الأولي، ولا زالت تستكمل خطواتها في الدقهلية في المرحلة الثانية، موضحة: «بإذن الله تكون خطوة للأمام وتقدر تحقق النجاح في المراكز الأخرى في المرحلة الثانية، نتمني أن حياة كريمة تشمل كل المحافظات وكل المراكز».