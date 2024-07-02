ماذا ينتظر القطاع السياحي من الحكومة المرتقبة؟

ذكر تقرير حكومي، إنه بالرغم من الأزمات المحيطة إلا أن قطاع السياحة استطاع أن يحقق نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وهذا لا يعني أن القطاع ليس بحاجة لمزيد من السياسات الإصلاحية التي تسهم في الحصول على النسبة التي تستحقها مصر من السياحة العالمية، من خلال التوسع في الاستثمار السياحي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص عبر الانتهاء من اللوائح التنفيذية للقوانين السياحية والتغيير التشريعي لقانون تنظيم الشركات.

تنوع الأسواق السياحية المستهدفة

وأوضح التقرير، أنه بجانب العمل على تبني مفهوم التحول الرقمي بمعناه الأوسع، تم العمل على توحيد قواعد البيانات وإصدار التراخيص والبرامج وتنوع الأسواق السياحية المستهدفة، وزيادة خطوط الطيران، وحوكمة قطاع الطيران والآثار وزيادة خطوط الطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بجانب التسويق الجيد لها.

وعن قطاع الزراعة، أشار التقرير إلى ضرورة النظر في الاستمرار في برامج تحلية المياه للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وصغار المزارعين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقليل الفجوة الغذائية، والتوسع في الثروة السمكية والحيوانية وتصديرها، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وكذلك تعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة. وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعي، مع حسم الموقف من التعدي على الأراضي الزراعية.