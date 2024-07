إجابة 37 سؤالا من امتحان الإنجليزي للثانوية العامة.. راجع حلك

أجاب محمد جمال معلم أول لغة إنجليزية على نموذج حل امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024، والذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم، في الساعة التاسعة صباحا، بنظام البابل شيت.

إجابات امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024

وتضمنت أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024 الاختيار من متعدد والمقالية، ويبلغ العدد الكلي37 سؤالًا، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد للإنجليزي 34 سؤالًا، وعدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة، وهي:-

1.multilingual2.think out of the box 3.a little 4.has reached5.apply6.Rank

7. Broke down8. Combine9. Make10. Confusing

11.felt regret12. Mazen may have the dog's house

13.burst into laugh14.even when they make mistakes15.a troublesome 16.go to school17.the parents threats

18.the case of the missing19.lots of accidents 20.make the owner21.support the needs

22.give due care23.guiding dogs24.grab him from25.a signal dog can

26.can work as27.find28.would be delivered 29.supp.parag

30.the most enc.

31. a32. d

33. C34. B

موعد إتاحة نموذج إجابة امتحان الإنجليزي الرسمي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إتاحة نموذج إجابة امتحان الإنجليزي الرسمي، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بشكل نهائي، يوم 20 يوليو الجاري، وفقا للجداول المعلنة.

وأضافت أن هناك لجنة من الخبراء من وزارة التربية والتعليم تراجع نموذج إجابة امتحان الإنجليزي بعد نهاية الامتحان وقبل بدء التصحيح، للتأكد من أن جميع الأسئلة وفقا للمواصفات الفنية وعدم وجود أي مشكلات.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يجرى الإعلان عن النموذج الرسمي إلا بعد انتهاء الامتحانات بالكامل حتى لا يتشتت الطلاب.