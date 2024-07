حل قطعة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024.. «اعرف الإجابة الأكيدة»

تشكل أسئلة القطعة في امتحان اللغة الإنجيلزية عبئًا كبيرًا على الطلاب، ومع انتهاء الامتحان يكون أول سؤال على أذهانهم: «عملت إجابة القطعة إيه؟»، وقد يختلف البعض أو تتباين الآراء، ولكن نقدم لكن الحل الأكيد لهذه الأسئلة في السطور التالية.

بالتواصل مع محمد فهمي، مدرس اللغة الإنجليزية، قال إن القطعة هذا العام ليست صعبة، لكن سر الحل في استبعاد بعض الإجابات.

حل القطعتين في الثانوية العامة:

القطعة الأولى في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة2024، تبدأ بالسؤال رقم«11» وحلها كالتالي:

11-(a)

12-(b)

13-(c)

14-(d)

15-(d)

16-(a)

17-(c)

18-(b)

القطعة الثانية في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وتبدأ بالسؤال رقم «19» وحلها كالتالي:

19-(a) lots of accidents

20-(b)make the owner aware of a burglar's existence

21-(d)support the needs of hearing impaired people

22-(c)give due care to training signal dogs for the disabled

23-(d)Guiding dogs

24-(d)grap him from his clothes

25-(c)A signal dog can help a deaf parent with his crying baby

26-(b)can work as signal dogs